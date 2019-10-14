ÇAKÜ'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 17:20

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyini her türlü terör oluşumundan arındırmak ve bölgenin barış ve istikrarını sağlamak maksadıyla bugüne kadar icra edilen en kapsamlı sınır ötesi harekat olan Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

Harekatın amacının sadece bölgedeki terör unsurlarından arındırılması olmadığı ifade edilen açıklamada, "Bölgenin huzur ve istikrarının yeniden tesisi ve bölge halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması da amaçlanmaktadır. Bu harekat neticesinde huzur ve istikrar ortamının yeniden tesisiyle oluşacak güvenli bölgede terör ve çatışmalar sonucunda yerlerinden edilmiş olan milyonlarca Suriyeli sığınmacının yeniden kendi vatanlarında sosyal ve ekonomik refaha kavuşmaları imkanı da doğacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'nin harekat ile sadece kendi güvenliğini temin etmeyeceğini başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgede halkın huzur, refah ve barışına katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası toplum ve mekanizmaların arzu edilen seviyede duyarlılık göstermemeleri sonucu, artık bir insanlık dramı haline gelmiş olan bu mesele karşısında Türkiye, bu harekatın gerçekleştirilmesine yönelik bir inisiyatif kullanmıştır. Temelinde tamamen meşru müdafaa ve insani amaçlar bulunan bu harekat, BM Şartı 51. Maddesi ve yine BM Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadeleye yönelik kararlarına uygun olarak, uluslararası hukuk kuralları ve teamüllerine bağlı kalınarak icra edilmektedir.Harekatın başlaması ile birlikte terör örgütlerinin sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonucunda hayatlarını kaybedenlere ve harekat kapsamında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere, tüm milletimize başsağlığı dileriz. Kahramanlık ve vatanperverlik timsali olan Çankırı ilimizin bir üniversitesi olarak, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için yürütülen bu harekatta, devletimiz ve kahraman ordumuzun yanında olduğumuzu bir defa daha kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA