ÇAKÜ'de "Sosyal Medya Kullanımı Çalıştayı" düzenledi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Vali Abdullah Ayaz, birçok kişinin doğru olmayan bilgiler yüzünden zaman zaman tedaviyi, zaman zaman da aşıyı reddettiğine şahit olduklarını belirterek "Bunun sonucunda hayatını kaybettiğine, yoğun bakımlık olduğuna, entübe olduğuna şahit olduğumuz vatandaşlarımız da oldu. Bu durum, sosyal medyada ortaya konulan bir haber, bilgi ya da dedikodunun aslında nelere sebep olabileceğinin en önemli göstergelerinden oldu." dedi.

Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezince Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sosyal Medya Kullanımı Çalıştayı"nda, yeni çağın yeni problemler getirdiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye ulaşmanın kolaylaştığına ancak özellikle sosyal medyada yalan yanlış, eksik ve kasıtlı haberler dolaştığına işaret eden Ayaz, "Valiliğe atandığım günden beri salgın süreciyle uğraşmakta, onu yönetmekte olan bir yönetici olarak şunu ifade etmek istiyorum: Hem salgındaki hastalık sürecinde hem özellikle aşılama kampanyası başladıktan sonra en büyük mücadele ettiğimiz konu, en çok zorlandığımız mesele sosyal medya platformlarında, gruplarda aşıyla, salgınla, hastalıkla ilgili anlatılan hikayeler oldu maalesef. Birçok vatandaşın doğru olmayan bilgiler yüzünden zaman zaman tedaviyi, zaman zaman da aşıyı reddettiğine şahit olduk. Bunun sonucunda hayatını kaybettiğine, yoğun bakımlık olduğuna, entübe olduğuna şahit olduğumuz vatandaşlarımız da oldu. Bu durum, sosyal medyada ortaya konulan bir haber, bilgi ya da dedikodunun aslında nelere sebep olabileceğinin en önemli göstergelerinden oldu." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın, sosyal medyaya bırakılan herhangi bir haber ya da mesajın, "denize damlatılan bir sıvı gibi" olduğunu anlatan Ayaz, nasıl bırakılan sıvı denizden ayrıştırılamıyorsa sosyal medyadan da maalesef o paylaşımın ayrıştırılamadığını kaydetti.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi de teknolojinin sürekli geliştiğini, bilgi üretildiğini ve bilginin de teknolojiye dönüştüğünü vurguladı. Erdemli bilgi üretmenin ve bunu teknolojiye dönüştürmenin önem taşıdığını belirten Çiftçi, "Bu nedenle günümüzde teknolojik gelişmelerin doruğa ulaştığı bir dönemde, özellikle her şeyin dijitalleştiği bir ortamda sosyal medya ile ilgili güzel bir çalışma yapıldı, konular belirlendi. İnşallah bunların çıktıları da başta ülkemiz olmak üzere dünyada birçok ilgili olan yerlere fayda sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İnternetin ortaya çıkmasıyla bilgiye ulaşmanın kolaylaştığına dikkati çeken Çiftçi, "Başta gençler olmak üzere onların yetişmesinde, gelişmesinde, zihinlerinde ve gönüllerinde izler bırakması nedeniyle sosyal medyanın etkilerini tartışmak mecburiyetindeyiz. Sosyal medyanın kuşatmışlığı altında suyun gidişatına göre kendini kaptıran nesiller değil, amaçlar ve idealler doğrultusunda bir nesil inşa etmek her zamankinden daha mecbur olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, "Sosyal Medya ve Aile" konulu açılış konferansında konuştu.

Çalıştay, 7 Kasım'da sona erecek.