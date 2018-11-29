Çakü'de Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ), "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" açılışı gerçekleştirildi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Uluyazı Kampüsü Merkezi Derslikte gerçekleştirilen açılışta öğrenciler, katılımcılara kurulan stantlarda topluluklar hakkında bilgi verdi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, burada yaptığı konuşmada, toplulukların öğrencilerin sosyalleşmesi için önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ufuklarının genişlemesi ve girişimcilik ruhlarının harekete geçmesi için toplulukların önemine vurgu yapan Rektör Ayrancı, "Öğrenci topluluklarımız gerçekten çok aktifler. Çok güzel projelere, bilimsel toplantı ve konferanslara imza atıyorlar." diye konuştu.

Öğrenci topluluklarının birçok etkinliğe imza attığını ifade eden Ayrancı, "Bu akademik yılın da öğrencilerimiz ve topluluklarımız açısından faydalı, eğitici, bir o kadar da sosyal bir yıl olmasını ümit ediyor ve tüm topluluklarımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Ayrancı, daha sonra stantları gezerek öğrencilerden bilgi aldı.