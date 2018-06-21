Çakmaz gazı okul bahçesinde ölüm getirdi

Sivas'ta okulun bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen şahıs ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta okulun bahçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen şahıs ölü bulundu.

Olay saat 11.00 sıralarında Emek Mahallesi'nde bulunan Gazi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üniversite TOKİ'de bulunan bir manavda işçi olarak çalışan Birkan Yanmaz dün akşam okulun bahçesine girerek çakmak gazı çekti. Sabah okula gelen okulun güvenlik görevlisi okulun bahçesindeki ağaçlık alanda bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü ve durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemede şahsın çakmak gazı çektiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.