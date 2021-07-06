Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Saray ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Saray ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çaybağı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Eyüp Yiğit'e ait evde çocuğun çakmakla oynaması sonucu perdenin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp ve Saray ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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