Çakmakla oynadığı sırada evi yaktı

ANTALYA'da babasıyla birlikte gecekonduda yaşayan zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Baba Adnan U.'nun geç fark ettiği yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4810 sokak üzerinde yer alan gecekonduda meydana geldi. Babası Adnan U. ile birlikte yaşayan 20'li yaşlardaki zihinsel engelli Hatice U., iddiaya göre çakmakla oynadığı esnada evi yaktı. Evden alevlerin çıktığını gören Adnan U., kızını da alarak kendisini dışarıya attı. Evden alevler ile dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gecekondu yangını, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere saniye saniye yansıdı. Alevler evden metrelerce yükseğe çıkarken, cep telefonu kamerasıyla yangını görüntüleyen bir kadının ise "Allah'ım sen koru" demesi ise dikkat çekti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.