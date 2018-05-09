Çakmak Tüpü ile Torpil Patlatan Çocuklar Yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin içerisinde çakmak tüpü ile torpil patlatan çocuklar, yanarak hastanelik oldu.

KAMYONETİN İÇİNDE PATLAMA

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta park halindeki kamyonette meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetin içerisinde oturan 3 arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle büyük bir gürültüyle patlama oldu. Aracın ön camı patlamayla yerinden çıkarak dışarı fırlarken, şoför mahallindeki döşemeler parçalandı.

ELLERİ VE YÜZLERİ YANDI

Patlamada çıkan alevlerden A.Ö. (15), H.K. (14) ve A.E.Y'nin kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine getirilen üç çocuk tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonet içerisinde ve çevresinde boş çakmak tüp ve kapakları ile çocukların patlattığı torpil buldu.