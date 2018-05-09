Çakmak Tüpü ile Torpil Patlatan Çocuklar Yandı
Üç çocuk kamyonetin içerisinde çakmak tüpü ile tutuşturdukları torpilin patlaması sonucunda yanarak hastanelik oldu. Çocukların kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu.
Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetin içerisinde çakmak tüpü ile torpil patlatan çocuklar, yanarak hastanelik oldu.
KAMYONETİN İÇİNDE PATLAMA
Olay, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir sokakta park halindeki kamyonette meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetin içerisinde oturan 3 arkadaş çakmaklarına gaz bastıktan sonra yanlarında bulunan torpili ateşlemeleriyle büyük bir gürültüyle patlama oldu. Aracın ön camı patlamayla yerinden çıkarak dışarı fırlarken, şoför mahallindeki döşemeler parçalandı.
ELLERİ VE YÜZLERİ YANDI
Patlamada çıkan alevlerden A.Ö. (15), H.K. (14) ve A.E.Y'nin kolları, elleri ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yakınları tarafından Kulu Devlet Hastanesine getirilen üç çocuk tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede kamyonet içerisinde ve çevresinde boş çakmak tüp ve kapakları ile çocukların patlattığı torpil buldu.
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Onların yedi yaşından sonra çocuklugu bitiyor..canavar olarak devamediyorlar..insanogulunda olur 14 15 yaş saf temiz çocuklulukCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu BM nin bu hristiyanların sırtlatı kaşınıyor galiba..REİS herzaman hazırız çık de çıkalım yola..durmak yok yola devammmCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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gitti gundilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Cahillik cehalet işte ne beklersin oralardaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Artık TAMAMCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır