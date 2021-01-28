Çakmak isteme bahanesiyle cep telefonu çalan yankesici yakalandı
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Çakmak isteme bahanesiyle cep telefonu çalan yankesici yakalandı

28.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:26
Çakmak isteme bahanesiyle cep telefonu çalan yankesici yakalandı

ADANA'da yolda yürürken çakmak isteme bahanesiyle durdurduğu Rıza Şenbaş'ın (47) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Kerem Y. (34), yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'da yolda yürürken çakmak isteme bahanesiyle durdurduğu Rıza Şenbaş'ın (47) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Kerem Y. (34), yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 19 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Rıza Şenbaş, iş çıkışı yaya olarak eve giderken, yanına yaklaşan kişi çakmak sordu. Şenbaş, cebindeki çakmağı çıkarırken anahtarı yere düştü. Anahtarını almak için yere eğilen Şenbaş'ın cebindeki cep telefonu, çakmak isteyen kişi tarafından çalındı. Şenbaş, eve gittiğinde cep telefonunun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Kerem Y. olduğunu belirledi. Kerem Y., Yenibaraj Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Kerem Y. suçlamaları reddederken, Şenbaş ise şüpheliyi teşhis etti. Kerem Y.'nin geçen aylarda Necdet Yarımoğlu'nun (34) da cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Çakmak isteme bahanesiyle cep telefonu çalan yankesici yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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