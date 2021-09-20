Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı - Haberler
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Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen boş depoda sigara yakılması üzerine meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen boş depoda sigara yakılması üzerine meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Refet Bele Mahallesi 9124/4. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın altındaki boş bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, depo içerisinde bulunan S.K. (15), M.A. (15), M.K. (16) ve E.B. (19), çakmak gazı çekmeye başladı. Bu sırada gençlerden birinin sigara yakması üzerine içeriye dolan çakmak gazının parlamasıyla patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan yaralılar İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamada S.K., M.K., E.B. ve M.K.'nin ellerinden ve ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

Patlama sonucu depoda ve bina altındaki market ile karşı binadaki bir dairenin balkonunda bulunan demirlerde de küçük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa İç/İHA)

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

Çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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