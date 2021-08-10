Çakırözer'den OBAK'a teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çakırözer'den OBAK'a teşekkür ziyareti

Çakırözer'den OBAK'a teşekkür ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, afet durumlarına hazırlıklı olmak için Başkan Kurt'un isteği ile kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ni (OBAK) ziyaret etti.

OBAK'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Çakırözer, OBAK'a Milas Ören ve Marmaris'te gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar için teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK), Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekti. Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilkyardım ve sosyal yardım hizmetlerini vermeyi amaçlayan OBAK'ın ekip üyelerini, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ziyaret etti.

"ONLARA MİLLETÇE MİNNETTARIZ"

Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binası bahçesinde gerçekleşen ziyarette Çakırözer, OBAK ekip üyelerinden Milas Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınları sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. OBAK'A Ören ve Marmaris'te gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür eden Çakırözer, "OBAK, Ören ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınlarında bölge halkına ve ekiplere çok büyük destek verdi. Bu destek için onlara milletçe minnettarız. Projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. OBAK ekibine de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi ve bağlı birimlerde görev yapan personellerden oluşan OBAK ekibi, ziyareti nedeniyle CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e teşekkür etti. OBAK'ın çalışmaları, gerçekleştirdikleri tatbikatlar ve aldıkları eğitimler ile ilgili Çakırözer'e bilgi veren ekip üyeleri, afet durumlarına her zaman hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çakırözer'den OBAK'a teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:53:44. #1.15#

title