Çakırözer'den Başkan Küpeli'ye ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette sanayideki son gelişmeler değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Çakırözer'e bilgiler verdi. Eskişehir OSB yönetimi olarak vizyoner projelere imza attıklarını ileten Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem şehrimize ve hem de ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi. Sanayicinin talep ve beklentilerinin konuşulduğu görüşmede Başkan Küpeli, sanayicinin önünü görmesi adına ekonomik öngörülebilirliğin ve istikrarın şart olduğunu aktardı.

Sanayicilerimizin her zaman yanındayız

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, sanayicilerin karşılaştıkları sıkıntıları bildiklerini, parti olarak şehir ve ülke ekonomisine, istihdamına ve refahına katkı sunan sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını aktardı. Çakırözer şehrin kalkınması adına önemli projelere imza atan Başkan Küpeli ve yönetimine şükranlarını ileterek, 7 Şubat'ta gerçekleşecek olan olağan genel kurulda başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Politika