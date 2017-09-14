Çakırmelikoğlu, Gtso Başkanlığına Yeniden Aday

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, oda başkanlığına yeniden aday olduğunu bildirdi.



Çakırmelikoğlu, iş yerinde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevini bugüne kadar en iyi şekilde ifa etmeye gayret ettiğini söyledi.



Giresun ekonomisine yön veren iş adamlarının güveni ve desteğini alarak seçilmiş olmaktan ve üyelerle çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:



"2010 yılında satın aldığımız oda hizmet binasını restore ederek ve 2015'te hizmete açtık. Böylece tarihi bir binayı ilimize kazandırmış olduk. Merkez ve ilçelerimizde KOSGEB, İŞKUR, TKOK, SGK, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi kurumların temsilcilerinin üyelerimize danışmanlık yapmalarını sağladık. 2009'dan bu yana ikisi Avrupa Birliği projesi olmak üzere 8 proje yürüttük. Bu projelerin faaliyetlerini yürütmek için 564 milyon 794 bin avro ve 427 milyon 450 bin lira tutarında kaynak sağladık."



Çakırmelikoğlu, yeni dönem projeleri hakkında şu bilgileri verdi:



"İlimizde bir İhtisas OSB'nin (gıda, hazır giyim) kurulması için için çalışacağız. Ulusal ve bölgesel eylem planlarında belirtildiği üzere demir yolu aksının Tirebolu ilçesine indirilmesi gündemde. Bu durumda Görele ve Tirebolu arasına konteyner limanı planlanması için süreci takip edeceğiz. Bize önemli bir lojistik avantaj sağlayacak olan Eğribel Tüneli ve Dereli-Sivas yolu ve diğer iç bağlantı yollarının takipçisi olacağız."



GTSO'da görev yapmanın bir gönül işi olduğunu belirten Çakırmelikoğlu, "Görev sürem 7 Ekim 2017'de sona erecek. Aday olduğum yeni dönem için beni ve birlikte yola çıktığımız arkadaşlarımı tekrar bu göreve layık görmeniz halinde, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da en işi şekilde hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.