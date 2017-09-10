Çakırlar Korusu Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Türkiye'nin sayılı su basar ormanlarından olan Samsun'un Atakum ilçesindeki Çakırlar Korusu, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.



Türkiye'nin sayılı su basar ormanlarından birisi olan Atakum Çakırlar Korusu'nda hayata geçirdikleri sosyal ve sportif alanların korunun cazibesini artırdığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Çakırlar Korusu önemli turizm duraklarından birisi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu alana kazandırdığımız projeler ile Samsun'un gizli cenneti olan Çakırlar Korusu'nun değerine değer kattık" dedi.



Göreve geldiği günden itibaren Çakırlar Korusu'nun daha da güzelleşmesi için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "Hayata geçirdiğimiz projeler ile vatandaşlarımızın Çakırlar Korusu'nda yalnızca piknik değil, sosyal ve sportif aktivitelerini de yapabileceği alanlar inşa ettik. Tenis kortları, halı saha gibi sportif alanlar, kafeteryalar, restoran ve kır düğün alanıyla Çakırlar Korusu güzel vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi haline geldi. Eşi benzeri çok az olan su basar ormanında piknik yapmak isteyenler, kır düğünü yapmak isteyenler ya da sadece güzel vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan bu alan dört mevsim ayrı güzelliğe sahip" diye konuştu. - SAMSUN