Çakırkeyf başkan icraatını anlatıyor
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Çakırkeyf başkan icraatını anlatıyor

Çakırkeyf başkan icraatını anlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın, ilçedeki bir tarlada sondaj çalışması sonrası alkollü halde çalışmalarını anlattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca vatandaşların tepkisini çekti.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın, ilçedeki bir tarlada sondaj çalışması sonrası alkollü halde çalışmalarını anlattığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca vatandaşların tepkisini çekti.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan bir tarlada sondaj çalışması sonrası çekildiği anlaşılan görüntülerde, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan'ın alkollü olduğu iddia edildi. Ne zaman çekildiği bilinmeyen ve sosyal medyada paylaşılan videoda, Başkan Gündoğan'ın konuşma yapmakta güçlük çekmesi ve hareketleri dikkat çekti. Bir partinin ilçe başkanı olduğu belirtilen bir şahsın da yer aldığı görüntülere, vatandaşlar tarafından ilginç yorumlar yapıldı. Başkan Gündoğan'ın sondaj hizmetini anlattığı konuşmaları su sesi nedeniyle tam olarak anlaşılamazken, videoya, "Aynen çok içmiş suyu abi", "Valla helal olsun yarasın", "Vatandaşına örnek olmuş bir belediye başkanı. Bunu bütün seçmenin görüp örnek alması lazım. O zaman paylaşalım" gibi yorumlar yapıldı.

Su bulunan alanın daha önceden satıldığı ve Başkan Gündoğan tarafından geri alınmasının öne çıkarıldığı görüntülerde, şu ifadeler yer alıyor:

"Suyumuzu görüyorsunuz. Size teşekkür ediyorum. Pazaryerinin olduğu yere sondaj vurdunuz ve para almadınız. Bu pompaya da değer verdiniz. Amacımız buraya sanayi alanı getirmek. Bu bize verdiğiniz bir değerdir. ... yapan şerefsizlerdir. Onlar utansınlar ve suyu görsünler. Önceki yıllarda bu alanı satmışlardı. Mahkeme kararıyla burayı geri aldım ve bu suyu çıkardık."

Öte yandan Başkan İshak Gündoğan'ın görüntüyü çeken şahsa desteklerinden ötürü sürekli teşekkür etmesi de dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Çakırkeyf başkan icraatını anlatıyor
Çakırkeyf başkan icraatını anlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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