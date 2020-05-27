Çakırbeyli'nin emektar muhtarı: "Menderes için ağlamamıza bile izin vermediler"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çakırbeyli'nin emektar muhtarı: "Menderes için ağlamamıza bile izin vermediler"

Adnan Menderes'in Yassıada'nın ardından dönmeyi hayal ettiği Çine Çayı kenarına inşa edilen müzeye katkı sağlayan isimlerden olan emektar muhtar Mehmet Demir, "Bizim için anılması, hatırlanması bile çok acı bir gün bugün. Öyle günler yaşadık ki; biz o günlerde gözyaşlarımızı bile dışına akıtamadık.

Çakırbeyli'nin emektar muhtarı:
27.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:30

Adnan Menderes'in Yassıada'nın ardından dönmeyi hayal ettiği Çine Çayı kenarına inşa edilen müzeye katkı sağlayan isimlerden olan emektar muhtar Mehmet Demir, "Bizim için anılması, hatırlanması bile çok acı bir gün bugün. Öyle günler yaşadık ki; biz o günlerde gözyaşlarımızı bile dışına akıtamadık. İnsanlar gözyaşı değil, kan ağladı" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in öncülüğünde demokrasi şehidi Adnan Menderes'in köyü Çakırbeyli'ye inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nde sona yaklaşılıyor. 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen Menderes'in adını taşıyan ve Menderes'in Yassıada günlerinde hasretle "Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek" diye bahsettiği çayın kenarında yükselen müze, korona salgınının ardından ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

"Tırnak ucu kadar suçu yoktu"

Babası Osman Hamamcı'nın 40 yıl kahyalık yaptığı Menderes Çiftliği'ni darbenin yıl dönümünde ziyaret eden 73 yaşındaki Ayşe Demir, o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olmadı. "Hepsi pisi pisine gittiler" diyen Demir, "Önceki gün televizyonda darbe ile ilgili bir belgeseli görünce çok kötü oldum. Çocuklarım hemen televizyonu kapattı. Babam 40 yıl burada kahyalık yaptı. Rahmetli Menderes, ben doğunca ninesinin adı olan Ayşe'yi bana vermiş. Ninem, babam ve ben bu kapıda yaşadık. Bu adam tırnağımın ucu kadar bir suçu olmayarak asıldı. Hiçbir suçu yok. Bütün millet, fakir fukara O'nun arazilerinden doydu. O'nun milletvekili olmaya tenezzülü bile yoktu. Arkadaşları bırakmadı" dedi.

"Gözyaşlarımızı bile dışına akıtamadık"

Çakırbeyli köyüne Adnan Menderes adına meydan kazandıran ve muhtarlık binasına Menderes fotoğraflarıyla anı köşesi oluşturan emektar muhtar Mehmet Demir ise, kendisinin de en büyük hayallerinden birisi olan müzenin tamamlanıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "Bizim için anılması, hatırlanması bile çok acı bir gün bugün. Yaşım 75, çok iyi hatırlıyorum o günü, 15 yaşındaydım darbe olduğu zaman. Bu ülkemize yapılan kötülüklerin en kötülerin bir tanesiydi. Çünkü insanlarda ne moral, ne maneviyat bıraktılar. İnsanların eli kolu kırıldı, iş gün tutamadılar. Öyle günler yaşadık ki; biz o günlerde gözyaşlarımızı bile dışına akıtamadık. İnsanlar gözyaşı değil, kan ağladı. Sadece Çakırbeyli değil, tüm Türkiye kan ağladı. Bu müze benim bir hayalimdi. Bunu da gördüğüm için ölürsem bile mutlu öleceğim. Bu köyümüze yapılması gereken ancak geç kalan bir hizmetti. Başta Valimiz, İçişleri Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kalıcı eseri görecek olan gelecek kuşaklar Menderes ve yaşadıklarıyla ilgili bilgilere sahip olacaklar" diye konuştu.

Menderes'in Yassıada'da yatarken yanına ziyarete gelen bir arkadaşına söylediği "Bizim ne işimiz vardı siyasette. Eğer buradan kurtulur gidersek, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım. Ağaçların dalları yüzüme değecek, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek. Aydın'a dahi gitmeyeceğim" ifadelerini hatırlatan Demir, şöyle konuştu:

"Adnan Menderes, toprağını ve milletini çok seven bir insandı. Çok müstesna bir insan. ya bu insan ne yaptı da O'nu idam ettiniz. İdam eden insanları lanetle anıyoruz ama rahmetli Menderes dünya durdukça güzelliklerle anılacak. Rahmetli Menderes'in Çine Çayı'nın kenarında oturmak gibi bir isteği ve dileği de vardı. Şimdi bu isteği ve dileği yerine geldi. Çine Çayı'nın kenarında müzesi yapıldı. Mutlaka bu projeden hoşnut olmuştur. Yeri de çok harika bir yer oldu. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun." - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi, evinin balkonunda görüntü çeken vatandaşa tehditler savurdu
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
AK Parti 'vekil transferi' döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu
'Kovboy Muhtar' Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Naci Bostancı Meral Akşener Alparslan Türkeş Temel Karamollaoğlu
Magazin Özkan Uğur İrem Derici Hande Ataizi Yeliz Yeşilmen
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Karar Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Çakırbeyli'nin emektar muhtarı: "Menderes için ağlamamıza bile izin vermediler" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:30:05. #1.15#
title