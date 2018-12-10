Çakır: Yol Haritamız Hazır

MHP'nin Aziziye Belediye Başkan aday adayı Mehmet Musa Çakır, "Erzurum'un vitrinine Aziziye'yi çıkarmak için ahdettik. Tüm plan ve programlarımızı da buna göre dizayn ettik" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyasi partiler ve aday adaylarının çalışmaları da devam ediyor. Seçim takviminin belirlenmesinden çok önce ortaya çıkan ve MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu açıklayan Gazeteci Mehmet Musa Çakır, ilçenin sorunlarını yakından bildiğinin altını çizerek, "Mesleğimiz gereği sadece Aziziye ilçemizin değil, Erzurum'un hangi bölgesinde hangi sorun var ve hangi sorunun çözümü için hangi adımın atılması gerekiyor, bulunu biliyoruz. Bu bağlamda doğup büyüdüğüm bölge olan Aziziye için de bir yol haritamız ve eylem planımız var" diye konuştu.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PROJELER

Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıklarken, siyasi herhangi bir ortamın oluşmasını beklemediğini ve koşulları gözetmediğini dile getiren Çakır, "Biz daha seçim takvimi açıklanmamışken bu yola çıktık; çünkü ilçe için hangi adımların atılması gerektiğini dünden biliyorduk" dedi.

Aziziye'nin sosyo-ekonomik anlamda gelişip kalkınmasını mümkün hale getirecek kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptıklarını anlatan Çakır, "İlçeyle ilgili olarak çok geniş kapsamlı bir swot analizi yapmış durumdayız. Avantajlarımız neler, dezavantajlarımız neler ve bu dezavantajların ortadan kaldırılması için nelerin yapılması gerekiyor, çok iyi biliyoruz. İlçenin sahip olduğu potansiyelleri kısa vadede katma değere dönüştürmek için izlememiz gereken yolların etüdünü bile yapmış durumdayız" diye konuştu.

AZİZİYE ERZURUM'UN GİRİŞ KAPISI, AMA!..

Aziziye'nin Erzurum'un giriş kapısı olduğuna dikkati çeken Mehmet Musa Çakır, ilçenin bugün geldiği noktanın bu unvanın çok gerisinde kaldığını kaydetti. Türkiye'nin termal turizm potansiyeline sahip birçok bölgesinde sağlık ve şifa turizmine yönelik çok ciddi hamleler yapılmışken, Aziziye'de böyle bir hamlenin henüz daha yapılamadığına dikkati çeken Çakır, "Bizim bugünkü tabloya yıllar önce geride bırakmış olmamız lazımdı. Termal gibi son derece kıymetli bir değere sahipken, maalesef bugüne kadar bunu tam anlamıyla değerlendiremedik. İşte bizim bir cevher gibi işleyeceğimiz potansiyellerin başında termal turizm geliyor. Bu alanda çok önemli proje ve fizibilite çalışmaları yaptık, yapıyoruz. Nasip kısmet olur da, Aziziye halkına hizmet etmek gibi bir ayrıcalık bize nasip olursa, bu projelerimizi teker teker hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM