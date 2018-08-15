Çakır ve Kahtalı'dan Ekonomik Değerlendirme

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Türkiye ekonomisinin 16 yıldır büyüdüğünü kaydetti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakır, Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Malatya Şubesini ziyaret etti.

Çakır, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'de seçim öncesi ve sonrası diye bir kavram olmadığını belirterek, milletvekilleri olarak sürekli sahada, halkın içerisinde olduklarını belirtti.

İş adamlarının bir araya gelerek güç oluşturmalarının ülke adına önemli olduğunu kaydeden Çakır, şunları ifade etti:

"Türkiye ekonomisi 16 yıldır büyüyor. Büyüyen ekonomi, güçlenen bir Türkiye var. Kendi milli sanayisini, savunma sanayisini güçlendiren, enerjide bağımsız hale gelebilecek, nükleer santrallerini yapımına başlamış bir Türkiye var. Türkiye, Avrupa ve dünyada en büyük proje ve yatırımları yapan bir ülke konumuna geldi. Tabii bu birilerini rahatsız etti. Türkiye'yi terörle durdurmak istediler."

Hakan Kahtalı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kahtalı, ziyaretinde yapığı konuşmada, Milli Türk Talebe Birliğinin kendileri için önemli bir kurum olduğunu ifade etti.



Ülkenin bir süreçten geçtiğini belirten Kahtalı, şunları kaydetti:

"Biz, bir taraf olacaksak nitekim vatanımızdan, bayrağımızdan, ezanımızdan taraf olacağız. Elimizden gelen ne varsa ortaya koyarak bu süreci atlatacağız. Halkımızın sağ duyusu onların bütün oyunlarını bozdu, bundan sonra da bozacaktır. Türkiye, en büyük ekonomiler içerisinde bulunan büyük bir ülke. Türkiye, 81 milyon nüfusu, genç nüfusuyla beraber tüm dünyada varlığını hissettiren, gelişmesini, büyümesini hızla arttıran, tüm dünyanın dikkatini çeken bir ülke konumuna geldi. Ülkemizin başında Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünya mazlumlarının umudu haline geldik."