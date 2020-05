Çakır ve Çınar'dan kırsal mahallelere ziyaret AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Görgü, Kuyulu, İkizce, Seyituşağı ve Atalar mahallerinde hayata geçen yatırımları yerinde incelerken, mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinlediler.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Görgü, Kuyulu, İkizce, Seyituşağı ve Atalar mahallerinde hayata geçen yatırımları yerinde incelerken, mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinlediler.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerin faydalı geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt'umuzu topyekun ayağa kaldırmak adına hayata geçirdiğimiz veya planladığımız bütün yatırımlarımız halkımızın refahı ve mutluluğu içindir. Merkezden en ücra mahallemize kadar tüm bölgelerimizin aynı seviyede gelişmesi ve büyümesi içinde büyük bir sevda ve aşkla Yeşilyurt'umuza hizmete ediyoruz. Hoşgörülü, yardımsever, kadirşinas insanların huzur, güven ve ferah içerisinde yaşadığı Yeşilyurt'a hizmet etmek bizim için en büyük şereftir" dedi.

"Kırsal bölgelerin kalkınması adına yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Kırsal mahallelerin her alanda kalkınmasının Yeşilyurt'un doğru ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum ayrıca bugün itibariyle camilerimiz yeniden açıldı hayırlı cumalar diliyorum. Korona virüsten dolayı zor günlerden geçiyoruz, tedbirlerimizi ciddiyetle alırsak inşallah bu beladan en kısa sürede kurtulacağız. Yeşilyurt'umuzun her noktası bizim için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Halka hizmeti Hakka hizmet olarak görüp, ilçemizin geleceğine kalıcı eserler bırakmanın yanı sıra halkımızın refah ve huzur seviyesini artırmak adına her alanda çok yoğun çalışıyoruz. Geniş bir coğrafyaya yayılan, tarım arazileri, sanayi bölgeleri, tadına doyulmaz doğal lezzetlerin yetiştirildiği bağları ve bahçeleriyle, yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip olan Yeşilyurt'umuzun var olan güçlü potansiyelini daha fazla ön plana çıkarmak adına halkımızla iç içe gönül gönüle olmaya devam ediyoruz. Bugünde Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır ve ekip arkadaşlarımızla birlikte Görgü, Kuyulu, İkizce, Seyituşağı ve Atalar Mahallerimizi ziyaret ederek devam eden ve planlanan yatırım alanlarını yerinde inceledik, halkımızın evlerine misafir olduk. Bizlere hem evlerini hem de gönül dünyalarını açarak çok güzel bir şekilde ağırlayan kıymetli hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. Bizler sürekli sahadayız çünkü yapacak çok işimiz, alacak çok fazla mesafemiz var, onun için durmak yok hep çalışıyoruz. Gittiğimiz her mahallede tebessümle karşılanmak, dualarla uğurlanmak doğru işler yaptığımızın göstergesidir. Bizim tek gayemiz var o da; halkımıza en iyi ve en güzel hizmetleri ulaştırmaktır, bugüne kadar da Allah'a hamdolsunki, elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan çiftçilerimizin, bağ ve bahçe işleriyle uğraşan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların güzel ortamlarda hem yaşamaları hem de işlerini sürdürmeleri

noktasında hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Tarım arazilerimizin yollarını akıcı ve kaliteli olması, bahçe yollarının düzeltilmesi, bağlantı yollarının tamamlanması gibi hizmetler başta olmak üzere kırsal bölgemizi kalkındırmak adına hizmetlerimiz sürecektir" şeklinde konuştu.

Alt ve üst yapı hizmetleri, temizlik, çevre, sosyal, kültürel, sportif hizmetlere kadar bu bölgelerde yaşayan vatandaşların hak ettikleri hizmetleri layıkıyla almaları için ne gerekiyorsa yaptıklarına parmak basan Çınar, "Mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinledik, aldığımız notlarla hizmet ağımızı genişleteceğiz, eksik noktaları hemen gideceğiz. Ekiplerimize gerekli talimatları verdik, bizimle ilgili sorunları gidermek adına hemen çalışmalara başlayacağız diğer kurumlarla ilgili olan talepleri de ilgili yerlere ileteceğiz. Kırsal mahallelerimizin her alanda gelişmesi Yeşilyurt'umuzun daha fazla büyümesi anlamını taşır. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayrım yapmadan, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın gereklilikleri yerine getirmeye aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Çalışmalarımızın doğru ve nitelikli bir şekilde hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza ve her zaman olduğu gibi yine güler yüzlü ve samimi bir şekilde bizleri ağırlayan hemşehrilerime ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu arada bayram dolayısıyla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırılmak üzere hazırlanan hediye paketlerini muhtarlarımıza teslim ettik. Bayram öncesinde getirmeyi düşündük ancak virüs salgından dolayı bugüne bıraktık. İyiliği ve güzelliği paylaşmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanımızın ve ekibinin çalışmalarını takdir ediyoruz"

Korona virüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiklerini ifade eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Yeşilyurt'ta gerçekten çok güzel yatırımlar ve projeler uygulanıyor. Belediye Başkanımızı bu açıdan tebrik ediyorum, ekibiyle birlikte gece gündüz demeden sahada görmek bizi onurlandırıyor. Belediyelerin her boyutuyla başarılı olması önemlidir. Bugün ki ziyaretlerimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize bayram hediyelerini getiren Yeşilyurt Belediyemizin bu örnek davranışını kutluyorum. Fiziki yatırımlardan sosyal, kültürel, eğitim, çevre, temizlik ve sportif alanlara kadar vatandaşlara ulaşmak, onların yanında olduğunu hissettirmek gerçekten güzel hizmetlerdir. Malatya'da ki belediyelerin başarısını takdir etmek lazım, çok güzel hizmetler yapılmaktadır" diye konuştu.

Ziyaretlerin sonunda hayırsever vatandaşlar tarafından Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesindeki Emanet Çarşısına emanet edilen eşyalardan oluşan hediye paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA