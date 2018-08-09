Çakır; "Sorunları Daha Yakından Takip Edeceğiz"

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır yeni dönemde ilçede devam eden yatırımların bir an önce tamamlanması ve mevcut sorunların çözümü için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, yeni dönemde genel merkezin kendisine yeniden ilçe başkanlığı görevini verdiğini ve yönetimi oluşturma noktasında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çakır yaptığı açıklamada "Genel merkezimiz ilçe başkanlığı görevini yeniden tarafıma verdi. Önümüzdeki Pazartesi gününe kadar yeni yönetim listesini tamamlamış olacağız. Yeni yönetimde mevcut yönetimden arkadaşlarımızda olacak, yeni çok değerli arkadaşlarımızı da yönetime katmış olacağız. Pazartesi günü listeyi tamamlayıp il başkanlığımıza ve genel merkeze sunacağız" dedi.

Çakır yeni yönetimi oluştururken önümüzdeki yerel seçimlerde gerek belediyelerde ve gerekse il genel meclisinde en yüksek başarıyı sağlamaya katkı sunacak bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Kdz. Ereğli'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan Ereğli Eğitim Kampüsü, Ereğli-Devrek, Ereğli-Zonguldak yolu, Kandilli'de ki Alacaağzı Ocağı'nın bir an önce üretime geçmesi, TTK'ya alınacak işçilerle ilgili Ereğli'den alınacak işçiler, tersanelerin farklı projelerle canlandırılıp buradaki istihdamın artırılması gibi bir çok konuyu yeni dönemde yakından takip edip bir an önce sonuca ulaştırma gayreti içerisinde olacaklarını belirten Çakır, bunun için Ankara ise Ankara, bakanlıklarsa bakanlıklar diğer kurum ve kuruluşlarla beraber canla başla çalışacağını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi yönetimi ile geçmişte yaşanan soğukluğun giderileceğine inandığını dile getiren Çakır şu sözleri sarf etti; "Yeni dönemde belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle daha yakın bir çalışma ortamı sağlamaya çalışacağız. Onların da bu noktada katkı vereceğini düşünüyorum. Bizim birlikteliğimiz Ereğli'ye katkı sağlar. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde yerel seçimlerde de en yüksek başarıyı elde edip Ereğli'ye en iyi katkıyı sunmaya çalışacağız."

Çakır, yeni yönetimin görev alması ile birlikte, il başkanı ve milletvekilleriyle birlikte daha yoğun bir çalışma temposu içerisinde gireceklerini dile getirdi. - ZONGULDAK