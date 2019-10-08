Çakır, "Merkez başarılı olursa ilçelerde başarılı olur"

08.10.2019 15:58

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile PTT Zonguldak Baş Müdürü Mehmet Meşeli'yi ziyaret etti.



Çakır ziyarette Zonguldak Merkez ne kadar başarılı olursa ilçelerinde aynı oranda başarılı olacağını ifade etti.



AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Zonguldak PTT Başmüdürü Mehmet Meşeli'yi ziyaret etti. İlk olarak Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret eden Çakır, yaptığı çalışmalardan dolayı Alan'ı tebrik etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Zonguldak Merkez ne kadar başarılı olursa, ilçelerinde o kadar başarılı olacağını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalar hakkında Çakır'a bilgi vererek fikir alışverişinde bulundu.



Alan'ın ardından Çakır, PTT Zonguldak Başmüdürü Mehmet Meşeli'yi makamında ziyaret etti.



Ziyarette Meşeli ile yapımı devam eden Ereğli PTT binası hakkında istişarede bulunarak, PTT'nin ilçemizde diğer hizmetleri ve ihtiyaçları konusunda görüş alışverişinde bulundular.



Çakır, Ereğli'ye yeni bir PTT binası kazandırılmasından dolayı Meşeli'ye Ereğli halkı adına teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA