Çakır kuşu doğaya bırakıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayvanat Bahçesi şehir turizmine verdiği katkının yanı sıra yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yabani hayvanların da tedavilerini üstlenmeye devam ediyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından bakım ve rehabilitasyon altına alınan çakır kuşu tedavi tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakıldı.
Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bitkin halde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen çakır kuşunun tedavisi tamamlandı. Gerekli bakım ve rehabilitasyonun ardından sağlığına kavuşan Çakır kuşu hayvanat bahçesi görevlileri tarafından Musaözü Tabiat Parkı'nda doğaya geri bırakıldı.
Kaynak: Bültenler
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Son Dakika Haberleri