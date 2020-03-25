Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Fatih, AK Parti, Güncel

Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır korona virüs ile ilgili olarak yetkililerin uyarılarına herkesin uymasının virüsün yayılmasının önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

25.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:48
Çakır'dan vatandaşlara

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır korona virüs ile ilgili olarak yetkililerin uyarılarına herkesin uymasının virüsün yayılmasının önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır vatandaşları korona virüs salgını nedeniyle uyarılarda bulundu. Virüsün daha fazla yayılmaması için mümkün olduğunca herkesin evde kalması gerektiğinin altını çizen Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Milletimiz, birçok zor gününde ortak meselelerine duyarlılığını kanıtlamış, çetin sınavlardan sağduyu ve kararlılığı ile geçmiştir. Bugün tüm insanlık gibi, milletimizin de baş etmesi gereken yeni bir sınavla karşı karşıyayız. Bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Korona virüs (Covid-19) salgını, kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemiye dönüşmüş, ülkemizde de birçok vatandaşımız salgından etkilenmiş, maalesef can kayıplarımız olmuştur. Binlerce yıllık devlet ve sosyal hayat geleneğine sahip bir millet olarak bu zor günleri, tarihimiz boyunca yaşanan sıkıntılar karşısında olduğu gibi, devletimiz ve milletimizin işbirliğiyle, bilim ve fennin rehberliğinde sağduyumuz ve sabırla, birlik ve beraberlik içinde yeneceğimize inanıyoruz. Devletimiz, salgın henüz yeni ortaya çıkmışken yaşanacakları öngörmüş ve erken bir aşamada salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri kararlılıkla almıştır. Bu kapsamda eğitim, spor, iş dünyası ve sosyal hayata ilişkin tedbirler kamuoyuna açıklanmış, bu süreçlerin yol açacağı sancıları asgariye indirmek üzere de destek paketleri açıklanmıştır. Çakır alınan tedbirlere ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlçemizin sağlık altyapısı, birçok ilçeye nazaran çok daha gelişmiş bir durumdadır ve tüm sağlık kuruluşlarımız, olası vakalar için hazırdır. Alınan tedbirlere ilişkin başta kaymakamlık birimlerimiz olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halindedir. Teşkilat olarak bizler de sağlık kuruluşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve her türlü desteği bundan sonra da sürdüreceğiz. En kısa sürede, en etkili sonuca ulaşmak için, Karadeniz Ereğlili hemşerilerimize, sosyal mesafe, hijyen, sokağa çıkma sınırlamalarına ve devletimizin açıkladığı diğer tedbirlere uymalarının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle, salgın hastalıktan ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalığa yakalanan ve tedavi süreci devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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