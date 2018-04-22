Çakır'dan Kültürel Değer Vurgusu

Turizmin ülkeler için çok önemli birer ekonomik kaynak olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Bu nedenle kültürel değerlerimizi çok iyi tanıtmamız gerekiyor" dedi.

42. Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu beraberinde bazı otel idarecileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Büyükşehir Belediyesinin Malatya'nın turizmine büyük katkılar sağladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentimize müzeler kazandırırken bir yandan da kültür ve sanat ortamını ciddi manada destekliyor. Özellikle Malatya'nın kültür hayatına son birkaç yıl içerisinde gerçekten büyük eserler kazandırdınız. Yapmış olduğunuz bu güzel çalışmalar şehrin Turizmini olumlu yönde etkiliyor. Bizler şehrin turizm ve kültürü adına yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Turizmin ülkeler için çok önemli birer ekonomik kaynak olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kültürel alanda yapılan çalışmalarla Turizmi iç içe görüyoruz. Kültürel değerlerimizin korunması, yeniden ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük gayretler gösterilmektedir. Kültürel değerlerimizin tanıtımının da çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak Turizm Mastır Planı çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) aracılığı ile 900 üzerinde tespit edilmiş kültürel değerimiz bulunmakta. Bunların turizme ve kültürümüze kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında doğal güzelliklerimizde oldukça fazla, bu güzelliklerinde yaşatılması oldukça önemli. Bu güzellikleri insanlarımızın gelip rahatlıkla gezebileceği, zaman geçirebilecekleri bir şekilde dizayn etmemiz gerekmektedir. İlimize gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için konaklama alanlarının yeteri derecede olmaları da önemli. Bunun için son zamanlarda Malatya'mızda birçok otel kaliteli ve modern hizmet vermeye başladı. Turist sayının artması ilimizin ekonomisine, ticaretine yansıyacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi ve kalkınması için gerekli bütün çalışmaların içerisinde olacağız" diye konuştu. - MALATYA