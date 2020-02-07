Çakır'dan devlet-millet vurgusu

07.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:42

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Allah, milletimizin sırtına kaldıramayacağı yükler yüklemesin" dedi.



Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Allah, milletimizin sırtına kaldıramayacağı yükler yüklemesin" dedi.



Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, 2020 yılının birbirinden üzücü olaylar, felaketler ve kederlerle geldiğini belirterek, "Üzülerek ifade ediyoruz ki, son zamanlarda yaralarımıza yeni yaralar ekleniyor, yüreklerimiz kanadıkça kanıyor, kederlerle doluyoruz. Deprem felaketi, çığ felaketi, uçak kazası, İdlip'te şehit düşen fidanlarımız; yaşadığımız acı hadiselerden sadece bir kaçı. Süreçte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyoruz. Şehitlerimizi Allah'a emanet ediyor, rahmetiyle muamele etmesini diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN



Millet olarak birbirinden acı ve elem dolu günler yaşadıklarının altını çizen ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, "Allah'a şükürler olsun ki, böylesi süreçlerde devletimizle milletimizle birbirimize kenetlenmesini de çok iyi biliyoruz. Elazığ'da deprem oldu, devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarımız millet için anında seferber oldu. Van'daki çığ felaketinde de yine millet olarak hep birlikte üşüdük. Devletimiz yine tüm imkanlarıyla felaket bölgesindeydi. ya böyle imkanlara sahip olmasaydık, o zaman ne yapardık? Dolayısıyla Mevla devletimize milletimize zeval vermesin. Allah, sırtımıza altından kalkamayacağımız yükler vermesin. Afetler ve felaketler elbette Allah'ın bir takdiri; biz de buna iman etmişiz, amel etmişiz. Allah beterinden korusun, milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten ve musibetten uzak eylesin" niyazında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA