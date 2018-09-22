Çakıl Ocağı "Millet Bahçesi" Oldu

İLYAS GÜN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak havzasındaki yaklaşık 600 dönümlük çakıl ocağı, içinde doğal yaşam alanı bulunan millet bahçesi haline getirildi.

Çarşamba Belediyesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millet Bahçeleri Projesi kapsamında Yeşilırmak üzerinde bulunan çakıl ocağını millet bahçesine dönüştürmek üzere çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede spor alanları, tarihi Çarşamba Konağı, Selçuklu mimarisini yansıtan cami, Osmanlı mimarisine sahip kıraathane, alışveriş merkezi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara av sahipliği yapan çiftlik, hobi bahçeleri ve piknik yerleri bulunuyor.

Belediye tarafından alana "Yeşilırmak Millet Bahçesi" adı verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaatta bulunuldu. Müracaatın onaylaması halinde bölgeye "Yeşilırmak Millet Bahçesi" tabelası asılacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Yeşilırmak havzasında daha önce çakıl ocağı olarak kullanılan, sonradan terk edilmiş 600 dönümlük alanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millet Bahçeleri Projesi konseptine uygun olarak düzenlediklerini söyledi.

Yeşilırmak kıyısında çok önemli bir proje yaptıklarını dile getiren Dündar, millet bahçesinin ilçe merkezi ile geçmişte Tacettinoğulları Beyliği'nin bulunduğu Orduköyü'nün arasında yer aldığını anlattı.

Bu büyük rekreasyon alanında tarihi Çarşamba Sokağı bulunduğunu belirten Dündar, "Sokakta yöresel olarak üretilen doğal ürünlerin ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu otantik bir mekan yaptık. Alanda Çarşamba ayakkabısı üretimi yapılan atölye, otantik dokuya uygun yapılan kıraathane gibi birçok yer bulunmaktadır. Ayrıca rekreasyon alanında Selçuklu mimarisi ile yapılmış bir camimiz ve Çarşamba Konağımız da mevcut." dedi.

Millet bahçesinin içinde piknik ve mesire alanları da yer aldığına işaret eden Dündar, şunları kaydetti:

"Millet bahçesinde ilçenin kültürüne uygun çiftlik ve binicilik tesisi bulunmaktadır. Rahvan at yarışlarının yapıldığı yarış parkuru da mevcut. Burada Okçular Vakfı ile birlikte yaptığımız bir proje var. Geleneksel okçuluk parkuru da yapıyoruz. Spor alanları ile Çarşamba ilçesine 6 kilometrelik uzaklıkta, millet bahçeleri anlayışına uygun olarak yaptığımız rekreasyon alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz."