Çakıl Arasında Kaçak Sigara Nakliyatına Polis Darbesi

Gaziantep'te polis, kasasında çakıl bulunduğu görüntüsü verilen tırda 140 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu. Tırın kasasında Curis isimli narkotik köpeği tarafından yapılan aramada, köpeğin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Tırın kasasında örtülü bulunan branda üzerinde bir miktar çakıl taşını gören ekipler, küreklerle çakıl taşını temizleyerek brandanın altına baktı. Ekipler, brandanın altına gizlenmiş yüzlerce koli gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 140 bin paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP