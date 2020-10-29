Çakıcı'dan makamında ziyaret ettiği belediye başkanı hakkında inceleme başlatılmasına sert tepki
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Çakıcı'dan makamında ziyaret ettiği belediye başkanı hakkında inceleme başlatılmasına sert tepki

29.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:04
Çakıcı'dan makamında ziyaret ettiği belediye başkanı hakkında inceleme başlatılmasına sert tepki

Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etmesinin ardından CHP yönetiminin Gürkan hakkında inceleme başlatmasına tepki gösterdi. Çakıcı, "Trakyalılar devletin bütünlüğüne gönülden bağlıdır. Sayın Gürkan, PKK'ya ve HDP'ye CHP'nin 6 okundan biri milliyetçilik kavramıyla tavrını açıkça ortaya koymuştur" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın makamında Alaattin Çakıcı'yı kabul etmesi ve devamında bu ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlaması CHP'de büyük rahatsızlık yarattı. CHP yönetimi Belediye Başkanı Gürkan hakkında inceleme başlatırken konuya ilişkin Çakıcı cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TRAKYALILAR DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜNE GÖNÜLDEN BAĞLIDIR"

Sosyal medya hesabından danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığıyla bir açıklama metni yayınlayan Çakıcı, "Trakyalılar devletin bütünlüğüne, dinine, resmi diline, bayrağına, ezanına, ülkemizi esaretten kurtaran kadronun lideri Mustafa Kemal Atatürk'e gönülden bağlıdır ve bu ilkeler her Trakyalının vazgeçilmezidir. Sayın Recep Gürkan, PKK'ya ve bölücülerin siyasi kanadı olan HDP'ye, devletin bekası için CHP'nin 6 okundan biri olan milliyetçilik kavramıyla tavrını açıkça ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"MUSTAFA KEMAL'E İHANET İÇİNDELER"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Çakıcı, "Mustafa Kemal Atatürk sadece CHP'lilerin değil Türkiye Cumhuriyeti'nin, bütün Türk dünyasının Atatürk'üdür ve Türkiye'nin ilk bozkurtudur. Kemal Kılıçdaroğlu gibi düşünenler Atatürkçülük adı altında CHP'nin içini boşaltarak Gazi Mustafa Kemal'e ihanet içindedirler" dedi.

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