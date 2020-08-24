Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Tahliye olduktan sonra ziyaretlerine devam eden Alaattin Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle buluştu. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Çakıcı'nın ailesiyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiği yanıt damga vurdu.

16 Nisan'da çıkarılan infaz yasasıyla tahliye edilen Alaattin Çakıcı, ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana'da bölgenin önde gelen iş adamlarıyla buluşan Çakıcı, önceki gün de Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi.

"BABAM DA DEDEM DE ŞEHİT"

Burada gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çakıcı, danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile yaptığı değerlendirmede MHP kökenlilerle bir arada olmanın kendisi için şeref olduğunu ifade etti. Çakıcı, ailesiyle ilgili yöneltilen bir soruya da "Benim babam da şehit amcamın oğlu da şehit dedem de şehit büyük dedem de şehit" sözleriyle yanıt verdi.

Alaattin Çakıcı ve eski milletvekillerinden Muharrem Varlı

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin de kısa bir yorum yapan Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine atıfta bulunarak "Bu süreçte önemli olan devletin bekası. Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi birlik ve beraberlik içinde olalım" ifadelerini kullandı.