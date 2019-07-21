"Çakarlı sirenli" aracın kadın sürücüsüne ceza

Sivas'ta "çakar" ve siren bulunan aracı kullanan kadın sürücüye 2 bin lira ceza verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 ABE 719 plakalı otomobilin "çakar" lamba ve sireni açık şekilde ilerlediğini görünce İstasyon Caddesi'nde aracı durdurdu.

Kadın sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 26/2 maddesi uyarınca 2 bin 4 lira para cezası uyguladı, araçtaki çakar ve siren söktürüldü.

Kaynak: AA