Çakarlı saldırgan tutuklandı (2) ARNAVUTKÖY'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARNAVUTKÖY'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirilen şüpheli Uysal, savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gaziosmanpaşa nöbetçi sulh ceza hakimliği de şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalanmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti.

- İstanbul

Kaynak: DHA