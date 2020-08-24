ÇAKARLI SALDIRGAN TUTUKLANDI (1)
Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
24.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:41
Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA