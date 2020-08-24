ÇAKARLI MİNİBÜSTEKİ SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ HARUN UYANIK / Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. adliyeye sevk edildi.

ELİF YAVUZ-HARUN UYANIK/ Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U.(28), seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalandı. Saldırgan bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA