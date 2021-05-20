ÇAKARLI MAGANDAYA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI
ARNAVUTKÖY'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
ARNAVUTKÖY'de trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.
Uysal, Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı