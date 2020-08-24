Çakarlı maganda: Ben bıçaklamadım boğuşma sırasında oldu HADIMKÖY'de kullandığı çakarlı minibüs ile önünü kestiği sürücü ile tartışarak bıçakladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın polisteki ifadesinde "Ben bıçaklamadım, boğuşma sırasında bir yerleri kesildi" dediği öğrenildi.

HADIMKÖY'de kullandığı çakarlı minibüs ile önünü kestiği sürücü ile tartışarak bıçakladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın polisteki ifadesinde "Ben bıçaklamadım, boğuşma sırasında bir yerleri kesildi" dediği öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sorgusu yapılan Muhammed Enes Uysal'ın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin polis ifadesinde, "Yol vermeyince tartışmaya başladık. Telefonla görüntümü kaydetmeye başladı. Daha sonra telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı. Ardından bıçak çekti. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Boğuşma sırasında bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA