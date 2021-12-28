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Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladıDÜZCE – Düzce'de gece saatlerinde çakarlı araçlarla trafiğe çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüler görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜZCE (İHA) - Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

DÜZCE – Düzce'de gece saatlerinde çakarlı araçlarla trafiğe çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüler görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri ise paylaşım yapılan araçları tespit ederek sürücülere 5 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de gece saatlerinde 3 otomobil sürücüsü, çakarlı araçlarla trafiğe çıktı. Yolun boş olması nedeniyle makas atan, tehlikeli şekilde şerit değiştiren sürücülerin yanında bulunanlarda otomobillerin bagajlarından çıkarak otomobillerin görüntülerini çekti. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücüleri tespit eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere çakar kullanmaktan ve makas atmaktan dolayı toplamda 5 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.

Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

Çakarlı araçla trafiği tehlikeye atanlar sosyal medyadan yakaladı

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