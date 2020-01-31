Çakarlı araç ve emniyet şeridi ihlal denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi.
Kent genelinde yapılan denetimlerde, emniyet şeridi ihlali yapan, minibüslerde fazla yolcu taşıyan sürücüler ile araçlarında yetkisiz şekilde çakar kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde tepe lambası bulunan sivil plakalı resmi araçlar da kontrol edilirken, eksik plaka ile trafiğe çıkan araçlara 505 lira ceza kesildi.