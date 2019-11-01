Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada...
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor.
01.11.2019 08:39
Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yapıyor. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulanıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA