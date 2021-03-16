Çakallı, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapı koordinatörlüğüne getirildi
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Çakallı, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapı koordinatörlüğüne getirildi

16.03.2021 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:07
Çakallı, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapı koordinatörlüğüne getirildi

Eskişehir'in tecrübeli antrenörü Muhsin Çakallı, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapı koordinatörlüğüne getirildi.

Eskişehir'in tecrübeli antrenörü Muhsin Çakallı, Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü altyapı koordinatörlüğüne getirildi.

Uzun yıllar Eskişehir Alt Yapı Derneği'nde antrenörlük yapan Çakallı, artık Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nün başarısı için ter dökecek. En kısa sürede ekip oluşturarak kolları sıvayacağını kaydeden Çakallı, "Alt yapıya önem verip, A takımımız ve Eskişehirspor'a futbolcu yetiştirmek için çabalayacağız. Önceliğimiz iyi birey, iyi insan, iyi futbolcu yetiştirmek olacaktır" dedi.

Çakallı, uzun yıllar görev yaptığı dönemde desteklerini esirgemeyen Eskişehir Alt Yapı Derneği yönetimine ve altyapı koordinatörlüğüne kendisini layık gören Anadolu Üniversitesi yönetimine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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