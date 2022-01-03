Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız - Haberler
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Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede konusu, özeti ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede konusu nedir, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncuları kimler ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çakallık yaptıkları için hapse giren kahramanlarımız içerde zor günler geçirmektedir. Mahalleden, sevdiklerinden ve futboldan uzak kaldıkları için mutsuzdurlar. Günün birinde suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığını öğrenirler. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu öğrenen kahramanlarımız bu deneyde gönüllü kobay olmayı kabul ederler.

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular:

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Doğa Rutkay

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2012 (97 dk)

Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2012 Cuma

Senaryo: Murat Şeker

Yapımcı Firma: Sugarworkz Film

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