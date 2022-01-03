Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız

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ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çakallık yaptıkları için hapse giren kahramanlarımız içerde zor günler geçirmektedir. Mahalleden, sevdiklerinden ve futboldan uzak kaldıkları için mutsuzdurlar. Günün birinde suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığını öğrenirler. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu öğrenen kahramanlarımız bu deneyde gönüllü kobay olmayı kabul ederler.

Yönetmen: Murat Şeker

Oyuncular:

Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Doğa Rutkay

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2012 (97 dk)

Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2012 Cuma

Senaryo: Murat Şeker

Yapımcı Firma: Sugarworkz Film

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