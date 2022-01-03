Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi oyuncuları kim? Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi konusu, oyuncuları ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede konusu, özeti ve Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin detayları…
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ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Çakallık yaptıkları için hapse giren kahramanlarımız içerde zor günler geçirmektedir. Mahalleden, sevdiklerinden ve futboldan uzak kaldıkları için mutsuzdurlar. Günün birinde suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığını öğrenirler. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu öğrenen kahramanlarımız bu deneyde gönüllü kobay olmayı kabul ederler.ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Oyuncular:
Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Doğa Rutkay
Tür: Komedi, Macera
Yapım Yılı: 2012 (97 dk)
Vizyon Tarihi: 7 Aralık 2012 Cuma
Senaryo: Murat Şeker
Yapımcı Firma: Sugarworkz Film
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