Çakallar Deresinde bir kilometrelik temizlik tamamlandı
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Çakallar Deresinde bir kilometrelik temizlik tamamlandı

Çakallar Deresinde bir kilometrelik temizlik tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesi Keli mahallesinden geçen Çakallar deresinde bir kilometrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek taşkınlara karşı önlem almak amacıyla il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli merkezde Keli mahallesinden geçen Çakallar deresinde bir kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmayla birlikte yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riskine karşı önlem alındı.

Dere akışı daha sağlıklı bir hal aldı

Mahalle Muhtarı Alim Teker, derenin üst kısımlarından yağmur sularıyla birlikte gelen birikintilerin mahallesinde biriktiğini belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, Çakallar deresinde yağmur sularının getirdiği birikintileri temizledi. Yapılan bu çalışmayla birlikte Çakallar deresindeki su akışı daha sağlıklı bir hale geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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