Çakala çarpan otomobil takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çakala çarpan otomobil takla attı

11.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:29
Çakala çarpan otomobil takla attı

DÜZCE'de çakala çarpan otomobil takla attı.

DÜZCE'de çakala çarpan otomobil takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü kısa süreli şok yaşadı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuyumcuhacı Ali Mahallesi 3920 Sokak'ta meydana geldi. Neris Taymaz yönetimindeki 81 ABP 310 plakalı otomobil, ormanlık alandan bir anda yola çıkan çakala çarptı. Çakal telef olurken, otomobil ise takla attı. Şoka giren sürücü, çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Neris Taymaz'ı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı
Çakala çarpan otomobil takla attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çakala çarpan otomobil takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:46:06. #1.15#
title