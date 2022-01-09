Cahit Zarifoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cahit Zarifoğlu hayatı, sanatı ve eserleri!

Cahit Zarifoğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cahit Zarifoğlu, 7 Haziran 1987'de hayata gözlerini yumdu. Geride bıraktığı eserler ile edebiyat dünyasına adını yazdıran Cahit Zarifoğlu hakkında Cahit Zarifoğlu kimdir, Cahit Zarifoğlu hayatı, sanatı ve eserleri gibi konular merak ediliyor.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan ünlü şair, şiir dışında, tiyatro oyunu, anlatı, öykü, roman ve deneme türünde de kitaplar yazdı. Asıl mesleği öğretmenlik olan Cahit Zarifoğlu, çevirmenlik ve denetçilik gibi işlerde de çalıştı.

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1940, Ankara

Ölüm tarihi ve yeri: 7 Haziran 1987, İstanbul

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu (1 Temmuz 1940, Ankara - 7 Haziran 1987,İstanbul) Türk şair ve yazar. Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikâhında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır.1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.

Cahit Zarifoğlu adıyla Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısımda bir ilkokul, İstanbul ili Başakşehir ilçesi 1. Etap konutlarında bir ilkokul Kahramanmaraş ili Merkez ilçesinde itfaiyenin karşısında, Tavşantepe mahallesinde bir ortaokul,İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Ali Talip Özdemir Bulvarı Talat Paşa Sokakta ise bir lise, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde bir cadde bulunmaktadır. İstanbul'un Esenler ilçesinde de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan 2014 yılında açılan bir imam hatip lisesine ismi verilmiştir. 2003 yılından bu yana Şiir ve Edebiyat Girişimi tarafından her yıl ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde Cahit Zarifoğlu ödülü verilmektedir. Cahit Zarifoğlu İsmi ile Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde bir ilköğretim okulu ve Beyşehir ilçesi Esentepe mahallesinde bir Anadolu lisesi vardır.

ESERLERİ

Şiir

• Şiirler

• İşaret Çocukları, 1967

• Yedi Güzel Adam

• Menziller

• Korku ve Yakarış

Hikâye

• Mahalle Kavgası

• Hikâyeler

Çocuk hikâyesi

• Serçekuş

• Katıraslan

• Ağaçkakanlar

• Yürekdede ile Padişah

• Küçük Şehzade

• Derya

• Kuşların Dili

• Motorlu Kuş

Çocuk şiiri

• Gülücük

• Ağaç Okul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)

Roman

• Savaş Ritimleri

• Ana

Günlük

• Yaşamak

Deneme

• Bir Değirmendir Bu Dünya

• Zengin Hayaller Peşinde

Tiyatro

• Sütçü İmam

Araştırma

• Rilke'nin Romanında Motifler (Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ümit Soylu)

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