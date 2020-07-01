Cahit Zarifoğlu 80. doğum gününde anıldı
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Cahit Zarifoğlu 80. doğum gününde anıldı

Esenler Belediyesi, genç yaşta yazdığı birçok eser ile Türk edebiyatında önemli yer edinen Cahit Zarifoğlu'nun 80. doğum gününe özel bir program düzenledi.

Cahit Zarifoğlu 80. doğum gününde anıldı
01.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:07

Esenler Belediyesi, genç yaşta yazdığı birçok eser ile Türk edebiyatında önemli yer edinen Cahit Zarifoğlu'nun 80. doğum gününe özel bir program düzenledi.

Esenler Kültür Sanat'ın YouTube kanalından ve Şehir Ekranı TV'den canlı olarak yayınlanan "Zarif Şair 80 Yaşında" başlıklı programda, usta şairin hayatı ve edebiyat yaşamı ele alındı.

Sunuculuğunu Nur Haktan'ın üstlendiği programa telefon bağlantısı ile konuk olan Zarifoğlu'nun kızı yazar Betül Zarifoğlu, babasıyla ilgili bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek, kitapta aile defterindeki anılardan parçalar yer alacağını söyledi.

"Babamla yaşadığımız şeylerin kısa ama bereketli olduğuna inanıyorum"

Betül Zarifoğlu, babası vefat ettiğinde henüz 10 yaşında olduğunu dile getirerek, "Zaman geçtikçe babamla olan ilişkimize dair yeni şeyler farkettim. Çok uzun yıllar hayatta olan babalar bile çocuklarıyla bu kadar vakit geçirememişler. Buna çok şaşırdım. Babasıyla hiç anısı olmayan, oyun oynamamış çocuklar var. Ben bunları görünce babamla yaşadığımız şeylerin kısa ama bereketli olduğuna inanıyorum." dedi.

Çocukken her perşembe gününü ailece mevlid olarak kutladıklarını anlatan Betül Zarifoğlu, şunları kaydetti:

"Akşam namazı cemaatle kılınırdı. Evde her zaman bulunmayan özel bir şey alınırdı. Bir meyve, içecek, pasta gibi. Babam güzel günleri, tatlı şeylerle eşleştirmemizi sağladı. 8 yaşında falandım. Belki öncesi de var ama hatırlamıyorum. Birlikte ilahiler söylerdik. Babam peygamber kıssaları anlatırdı. Çok güzeldi. O geceleri iple çekerdik. Babamla zaman geçirmeyi biz hep çok sevdik. Babama ekstra düşkün çocuklardık. Annem de çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok samimi bir Müslüman olduğunu her zaman söylerdi. Gerçekten yaptığı her şeyi severek, iyi yapmış."

Zarifoğlu, babasının tasavvufla ilgisinin yazı ve aile hayatına yansıdığını aktararak, sakin bir kişi olmaya başladığını ve yazılarının da sadeleştiğini ifade etti.

Hafta sonunu da her zaman ailece beraber geçirdiklerini dile getiren Zarifoğlu, "Annemin babası İstanbul'daydı. Onlara mutlaka giderdik. Pazar günü parka ya da Beylerbeyi sahiline inerdik. Orası çok sevdiğimiz bir yerdi. 10 yaşımıza kadar Nurettin Durman amca bizi tıraş etti. 4 çocuk orada saçımızı kestirirdik. Güzel, bereketli zamanlar yaşamışız." diye konuştu.

"Cahit Zarifoğlu'nun mektupları çok ayrı bir değer ifade ediyor"

Zarifoğlu'nun arkadaşlarından şair Şakir Kurtulmuş ise henüz üniversite yıllarındayken Zarifoğlu ile tanıştığını ve birlikte Mavera dergisinde çalıştıklarını belirtti.

Kurtulmuş, derginin İstanbul'da dağıtımını üstlendiklerini aktararak, "O zaman dergi İstanbul'da birçok yerde bulunuyordu. Gazete bayilerinde bile edebiyat dergileri satılıyordu. Vapur iskelelerinde bile vardı. İlk sayı sanırım 3 bin basıldı. İstanbul'da 150 adet sattık. Bir yıl sonra da 750 adete ulaştık bir ayda. Daha sonraki sayılar 5 bin olarak basıldı." ifadelerini kullandı.

O dönem edebiyat dergilerin ve kitapların etkin bir konumda olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dergilerin, kitapların giderek etkinliğinin azaldığını görüyoruz. O dönem bizim de yazdıklarımızı Cahit ağabey gördü ve dergide biz de yazmaya başladık. İlk şiirlerimiz Mavera'da yayınlandı. Yani Zarifoğlu ile dostluğumuz böyle başladı. Kendisiyle sürekli görüştük, mektuplaştık. Mektuplarla haberleşiyorduk. Tabii Cahit Zarifoğlu'nun mektupları çok ayrı bir değer ifade ediyor."

Kurtulmuş, Zarifoğlu'nun Mavera dergisinde okurlara yazdığı mektuplar bölümüne değinerek, "Şiir, hikaye, deneme gönderen herkese mektuplar yazdı. Hatta bizim gibi edebiyatla doğrudan ilgili olanların bile dergide ilk açtığı bölüm mektuplar bölümü oluyordu. Zarifoğlu mektuplara cevap verirken o kadar güzel şeyler söylüyordu ki, şiirle ilgili, imani noktada öğütlerde bulunuyordu gençlere. Edebiyatla, okumayla ilgili nasihatlerde bulunuyordu. Bütün bunlar bizim için çok cazipti. O dönem büyük bir açlıkla okuyorduk." dedi.

Yaklaşık 1 saat süren yayında usta şairin sevilen şiirleri de seslendirildi.

Kaynak: AA

Manşet

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