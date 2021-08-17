Cahit Süme: "Asıl hedefimiz 2024 Olimpiyat oyunları olacak"

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme basın toplantısı düzenledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ve Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme basın toplantısı düzenledi. (3)

"Bizim burada olmazsa olmazımız, ilkelerimiz, önce maneviyatımız. Nedir? Ülkemiz, bayrağımız, İstiklal Marşımız. Onun değerini hiçbir güç alamaz"

"Bundan sonraki hedef, Buse'de de bende de, bizim olmazsa olmazımız elbette ki Avrupa, dünya şampiyonaları olacak önümüzdeki 2022'de ama asıl hedefimiz 2024 Olimpiyat oyunları olacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu