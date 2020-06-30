Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan nereli, kaç yaşında?
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Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan nereli, kaç yaşında?

AK Parti Grup Başkanvekili olan Cahit Özkan, avukatlık mesleğini icra ediyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Londra'da da eğitim gören Özkan, çeitli sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yürüttü. Cahit Özkan hayatı haberimizde.

Cahit Özkan kimdir? Cahit Özkan nereli, kaç yaşında?
30.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15

Birçok ulusal ve uluslararası projede imzası bulunan Cahit Özkan'ın kamu ve özel hukuk alanında çalışmaları yayımlandı. Diğer yandan İdeal Hukuk dergisini yayımladı. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve editörlüğünü de üstlendi.

CAHİT ÖZKAN KİMDİR?

Özkan, 1976 yılında Denizli Çivril'de dünyaya geldi. Avukat olan Cahit Özkan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Londra'da Hukuk İngilizcesi üzerine öğrenim gördü. Kocaeli Üniversitesinde Özel Hukuk alanında, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Yargılama Usulü konulu yüksek lisans tezi hazırladı.

Üniversite yıllarında International Law Student Association ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeşilay Zeytinburnu Şube Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, Anayasa Hukukçuları Derneği Genel Sekreterliği, Uluslararası Hukuk Merkezi, Hukukun Üstünlüğü Platformu ve Hukukçular Derneği Başkanlıkları olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmış olan Cahit Özkan, Uluslararası Anayasa, Uluslararası Tahkim ve Türkiye'de ve Dünyada Ceza Reformları Kongreleri, Yargı Reformu Sempozyumu gibi projeler başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonda görev aldı. Kamu ve özel hukuk alanında makaleleri yayımlandı.

POLİS AKADEMİSİNDE DERSLER VERDİ

Polis Akademisinde öğretim görevlisi olarak İnsan Hakları Hukuku dersleri de veren Özkan, İdeal Hukuk dergisini yayımladı ve internet sitesini kurdu. Hukuk Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği ve editörlüğünü yaptı. Uluslararası Anayasa Kongresi Tebliğler, Anayasa Teorisi, Uluslararası Hak İhlalleri isimli kitaplar ve Anayasa Hukuku Mevzuatı gibi yayınların çıkmasına katkı sağladı. 26. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekili olan Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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