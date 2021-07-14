Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında!
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Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında!

Cahil Periler dizisinden ilk kare yayında!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Özpetek, önceki gün sosyal medya hesabından diziye dair ilk kareleri paylaştı.

Özpetek, önceki gün sosyal medya hesabından diziye dair ilk kareleri paylaştı. Yapımda 'Michele' karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eduardo Scarpetta ile karşılıklı rol alan Deniz'in canlandırdığı 'Asaf' karakteri büyük beğeni topladı. Disney Plus'ta yayınlanacak "Cahil Periler" dizisinde Burak Deniz, 4 bölüm oynayacak. Genç oyuncunun hedefi ise uluslararası birçok projede rol almak.

Kaynak: Hürriyet

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