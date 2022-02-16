Çağrılar sonuç verdi: Vegan Derneği ve YTÜ öğrencileri vegan menü hakkını kazandı

İSTANBUL (Bültenler) - 28 Şubat 2022 tarihinden itibaren üniversite yemekhanelerinde vegan menü çıkarılacak.

Üniversitelerde vegan yemek hakkı mücadelesi sürüyor. En son kazanım Yıldız Teknik Üniversite'sinden (YTÜ) geldi. YTÜ Vegan Vejetaryenler Topluluğu (YTÜ VVT) ile Vegan Derneği Türkiye'nin (TVD) birlikte #YTÜVeganMenüİstiyor kampanyası 14 Şubat'ta başarıya ulaştı.

TVD, YTÜ yönetimine yaptığı yazılı başvurunun ardından YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Beslenme Birimi Şube Müdürlüğü'nden resmi olarak "Üniversitemizde 28.02.2022 tarihi itibarı ile vegan menü çıkmaya başlayacaktır" yanıtını aldı.

500 ıslak imza toplandı

Vegan yemek seçeneklerinin eksik ve yetersiz olması ve gerektiği gibi etiketlenmemesi sebebiyle Ocak 2022'de harekete geçen öğrenciler, gerek sağlık nedenleri ile, gerekse ekolojik ve etik sebeplerle her bireyin sağlıklı beslenmeye erişim hakkı için üniversite yemekhanelerinde vegan menü talep eden ve bu talebi destekleyen yüzlerce kişiye ulaştı.

Kampüslerinde yeterli miktarda ve düzenli olarak vegan menü çıkarılması için TVD ile ortak kampanya başlatan YTÜ öğrencileri, üniversitenin kampüslerinde topladıkları 500 imzayı üniversite yönetimine 1 Şubat'ta teslim etti.

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