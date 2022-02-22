Çağrı Telkıvıran kimdir? Çağrı Telkıvıran kaç yaşında, mesleği ne?

Maske Kimsin Sen yarışmasında mücadele eden Kubilay Aka ile Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Aslı Bekiroğlu, önceki akşam el ele görüntülendi. Sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Telkıvıran, sosyal medya hesabındaki aşk dolu fotoğrafları sildi. Peki, Çağrı Telkıvıran kimdir?

ÇAĞRI TELKIVIRAN KİMDİR?

Ünlü isimler ile çalışan, aranjörlük yapan başarılı isim, kendi instagram hesabından takipçilerine bol bol müzik ziyafeti sunuyor. 24,3bin takipçiye sahip Telkıvıran, Oğuzhan Koç, Berkay, Bengü, Ebru Yaşar, Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç gibi başarılı isimler ile çalıştı.

Şarkıları

Kırmızı Karlar,

Olur mu?

Yedi içti

Haberler.com - Gündem