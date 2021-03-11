Çağrı Survivor'dan gitti mi? Çağrı Atakan Survivor'a veda etti mi? Çağrı'nın karar ne?

İletişim oyunundan sonra karşı takımdan bir yarışmacı ile tartışan Çağrı, kendisini sakin olması için uyaran sunucu Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diyerek yürümüştü. Konseyde de gündem olan konu sonrası Çağrı Survivor'dan gitti mi, Çağrı Atakan Survivor'a veda etti mi, Çağrı'nın karar ne, merak edildi.

ÇAĞRI'NIN KARAR NE?

İletişim oyunundan sonra karşı takımdan bir yarışmacı ile tartışan Çağrı, kendisini sakin olması için uyaran sunucu Murat Ceylan'a "Ne yeter? Sana ne?" diyerek yürümüştü. Yaşanılan olayı affetmeyen Acun Ilıcalı, 5 ödülden men cezası verdiği Çağrı'ya "Şimdi Survivor'dan ayrıldığını açıklarsan mutlu olurum. Kararını hemen ver" demişti. Yeni bölümde toplanan konseyde söz hakkı alan Survivor Çağrı, kararını verdiğini açıklıyor.

Gözyaşları içinde konuşan Çağrı, "Kararımı verdim. 'Buradan gitmen beni mutlu eder' dediğinizde boğazım düğümlendi ve konuşamadım. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım" ifadelerini kullanıyor. Çağrı'nın konuşması sırasında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşıyor. Çağrı'nın kararı ise bugün yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.