Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı

Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel oldu.

Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı
03.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:03
Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu prodüktör ve aranjör kimliğiyle de tanınan piyanist Çağrı Sertel oldu. Sertel'in videosu Red Bull Türkiye Instagram hesabında yayınlandı. Sertel aynı zamanda RedBull.com'a verdiği röportaj ile son dönemdeki müzik serüvenini de aktardı.

Red Bull, yeni bir müzik deneyiminin öncüsü olduğunu duyurdu. Oluşturduğu müzikal programlarla özgün deneyimlere imza attığına dikkat çeken Red Bull, müzikseverleri 60 saniyede doğaçlama müzik yolculuğuna çıkarıyor. Türkiye'nin yetenekli müzisyenlerinden yalnızca 60 saniye içinde; herhangi bir edit ve efekt olmadan doğaçlama yeteneğiyle enstrümanlarını konuşturması bekleniyor. Daha öncesinde Moses Boyd, Anchorsong, Sarathy Korwar, Kerem Sedef gibi isimleri ağırlayan Red Bull 60 Second Solo'nun (#60secondsolo) son konuğu SONIC BOOM grubu ile de bilinen ve klavye soloları ile tanınan caz piyanisti Çağrı Sertel oldu. Sertel'in performansı Red Bull Türkiye'nin resmi instagram hesabında yayınlandı. Gelecek müzisyenlere ilişkin detaylı bilgi ise RedBull.com'da olacağı da belirtildi.

'FIRSAT BULAMADIĞIM PROJELERE EĞİLDİM, YENİ TEKLİM YOLDA'

RedBull.com'a verdiği röportaj ile müzik alanındaki adımlarını aktaran 36 yaşındaki müzisyen, son günlerini "Müzik üreterek, yemek yaparak ve eğer halen motivasyon kalırsa evde spor yaparak geçirdiğini" aktardı. Bu dönemin üretimine etkisi sorulan sanatçı, "Normalde çok yoğun çalışıyorum ve çok hareket ettiğim için, planlayıp başına oturamadığım projeleri gerçekleştirme anlamında olumlu etkilendi. Multiverse isimli bir proje tasarlıyordum, onun albümünü neredeyse bitirdim ve çok yakında ilk teklisi dinleyiciyle buluşacak. Multiverse haricinde başka bir solo proje daha yapıyorum, yakın gelecekte o da dinleyiciyle buluşacak" diye cevap verdi.

En son 'SONIC BOOM' isimli grubu ile 'Please' isimli teklisini çıkaran Çağrı Sertel, solo kariyerinde de önemli adımlar atmıştı. Bu dörtlünün nasıl birleştiği yönündeki soruyu da yanıtlayan sanatçı, "Biz çok uzun yıllardır beraber müzik yapan, aynı zamanda bir aile gibi olan dört müzisyeniz. Bir süre önce beraber stüdyoya girdik. Birbirini çok seven müzisyenliğine ve fikrine de ayrıca çok saygı duyan 4 kişinin müzik üretmesinin nasıl bir keyif olduğunu size anlatamam. Belki çok yeni çıkardığımız teklimiz Please'i dinlemek, bahsettiğim güzellikleri anlatmamda yardımcı olur diye düşünüyorum" dedi.

Çağrı Sertel'in müzik dolu sohbetinin yer aldığı röportajın tamamına Red Bull'un web sayfasından ulaşılabileceği belirtildi. Daima ileriye giden, müzikte deneyselliğe ve heyecana odaklanan birçok müzisyeni daha ağırlamaya hazırlanan Red Bull 60 Second Solo (#60secondsolo) kapsamındaki gelecek videoların da yine Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabında olacağı bildirildi. Müzisyenlerin Red Bull takipçilerine özel olarak paylaşacağı röportajları da RedBull.com adresinde olacağı ifade edildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Magazin
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi Magazin
Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Magazin
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Magazin
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Magazin
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek Magazin
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Victor Moses, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Cemal Can'ın en zor anları! Elenen Nisa'nın arkasından hüngür hüngür ağladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Esra Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ Zehra Çilingiroğlu
Spor Gökhan Töre Hikmet Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Zeljko Obradovic
Daha Fazla Karar Temmuz Bodrum İngiltere
Şu an buradasınız: Çağrı Sertel 60 saniyede müziğin sınırlarını zorladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:04:39. #1.14#
title